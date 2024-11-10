Второй за день беспилотник обнаружен на территории Молдовы
Киев • УНН
В Молдове найдены два упавших беспилотника: один в Каушанском, другой в Рышканском районе. Первый идентифицирован как российский Shahed без взрывчатки.
Сегодня, 10 ноября, на территории Молдовы нашли еще один упавший беспилотник, сообщает УНН со ссылкой TV8.
Еще один упавший дрон нашли возле села Новые Боросены в Рышканском районе Молдовы. Об этом вечером сообщили в полиции. На место происшествия прибыли спецслужбы.
Территория, где был найден дрон, оцеплена для обеспечения безопасности. Специалисты взрывотехнического отдела проводят осмотр летательного аппарата.
В Генеральном инспекторате сообщили, что беспилотник, который обнаружили утром в Каушанском районе, — это российский дрон типа Shahed, не содержащий взрывчатки. Предполагается, что он попал в Молдову в ходе ночной атаки на Украину.
"Опасности для безопасности граждан в регионе нет. Расследование продолжается", - отметили в ведомстве.
Добавим, что касательно второго упавшего дрона информации о его типе пока не сообщалось.