Все структуры МВД готовятся к выполнению задач по деоккупации - А.Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Уже сегодня все структуры, входящие в состав Министерства внутренних дел Украины, готовятся к выполнению задач по деоккупации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.
"Я уверен, что деоккупация Донбасса, а в дальнейшем и Крыма - это вопрос ближайшего времени... важно заметить, что деоккупация - не будет долгосрочной миссией. Я считаю, что после разработки плана и установления задачи, прежде всего, Государственная пограничная служба, и другие государственные учреждения в течение двух недель призваны обеспечить контроль над государственной границей... уже сегодня все структуры, которые входят в состав МВД, по моему приказу разрабатывают стратегии и проводят подготовительную работу по выполнению задач по деоккупации", - отметил А.Аваков.
Как сообщал УНН, АА.ваков заявил, что Государственная пограничная служба Украины должна быть готова взять под контроль российско-украинскую границу на Донбассе в этом году.