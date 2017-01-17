Всі структури МВС готуються до виконання завдань з деокупації – А.Аваков

"Я впевнений, що деокупація Донбасу, а у подальшому і Криму - це питання ближчого часу...важливо зауважити, що деокупація - не буде довгостроковою місією. Я вважаю, що після розробки плану і встановлення задачі, насамперед, Державна прикордонна служба, та інші державні установи протягом двох тижнів мають забезпечить контроль над державним кордоном...вже сьогодні усі структури, які входять до складу МВС, за моїм наказом розробляють стратегії та проводять підготовчу роботу з виконання завдань по деокупації", - зазначив А.Аваков.

Як повідомляв УНН, А.Аваков заявив, що Державна прикордонна служба України має бути готовою взяти під контроль українсько-російський кордон на Донбасі у цьому році.