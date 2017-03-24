ВСП освободил от должности судью Малиновского районного суда Одессы

Основанием для увольнения стало жалоба, в которой было указано, что судья грубо нарушил требования процессуального закона при принятии решения об обеспечении иска. Обеспечивая иск способом, не предусмотренным нормами Уголовно-процессуального кодекса Украины, судья до начала рассмотрения дела фактически решила его по существу.

На основании указанного постановления произошел рейдерский захват хозяйственного общества на сумму более 7 млн ​​грн.

Напомним, Высший совет правосудия отказался освободить от должности судьи Печерского районного суда Киева Виктора Кицюка . ВСП проигнорировала тот факт, что в отношении В.Кицюка открыто уголовное производство.