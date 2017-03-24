ВРП звільнила з посади суддю Малиновського районного суду Одеси
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 24 березня. УНН. Вища рада правосуддя ухвалила рішення звільнити Любов Жуган з посади судді Малиновського районного суду. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Київського районного суду Одеси.
Підставою для звільнення стала скарга, в якій було зазначено, що суддя грубо порушила вимоги процесуального закону під час прийняття ухвали про забезпечення позову. Забезпечуючи позов у спосіб, не передбачений нормами Кримінального процесуального кодексу України, суддя до початку розгляду справи фактично вирішила її по суті.
На підставі зазначеної ухвали відбулося рейдерське захоплення господарського товариства на суму понад 7 млн грн.
Нагадаємо, Вища рада правосуддя відмовилась звільнити з посади судді Печерського районного суду Києва Віктора Кицюка. ВРП проігнорувала той факт, що стосовно В.Кицюка відкрите кримінальне провадження.