ВСП оставил в должности судью В.Кицюка, который рассматривал дела Автомайдана - адвокат

"Высший совет правосудия отказался освободить судью Кицюка. Здесь сработал прецедент Чауса, который ВСП создал год назад - за одно незаконное решение не наказывают. А другие - игнорируются ", - написал Р.Маселко.

По его словам, ВСП проигнорировала тот факт, что в отношении В.Кицюка открыто уголовное производство.

"ВСП также никак не отреагировал , что есть уголовное производство по Кицюку и не воспользовался правом инициировать дисциплинарное производство по другим фактам, которое предусмотрено п.10 ст.49 ЗУ " О ВСП ", - отметил Р.Маселко.

Он также напомнил, что В.Кицюк подтвердил, что его родная сестра была помощником председателя Печерского суда Ирины Отрош.

"Она имела полномочия осуществлять автораспределение дел. А в рамках уголовного производства было установлено, что в автоматизированную систему было вмешательство и так случилось, что все дела Автомайдана рассматривали Кицюк и Царевич ", - написал Р.Маселко.

Как сообщал УНН, 14 июля 2016 года Высший совет юстиции открыл дисциплинарное дело в отношении судьи Печерского районного суда Киева Виктора Кицюка.