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ВРП залишила на посаді суддю В.Кицюка, який розглядав справи Автомайдану — адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Вища рада правосуддя відмовилась звільнити з посади судді Печерського районного суду Києва Віктора Кицюка. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат родичів Небесної сотні Роман Маселко, передає УНН.

“Вища рада правосуддя відмовилась звільнити суддю Кицюка. Тут спрацював прецедент Чауса, який ВРП створила рік тому — за одне незаконне рішення не карають. А інші — ігноруються”, — написав Р.Маселко.

За його словами, ВРП проігнорувала той факт, що стосовно В.Кицюка відкрите кримінальне провадження.

“ВРП також ніяк не відреагувала, що є кримінальне провадження щодо Кицюка і не скористалась правом ініціювати дисциплінарне провадження за іншими фактами, яке передбачено п.10 ст.49 ЗУ “Про ВРП”, — зазначив Р.Маселко.

Він також нагадав, що В.Кицюк підтвердив, що його рідна сестра була помічником голови печерського суду Ірини Отрош.

“Вона мала повноваження здійснювати авторозподіл справ. А в рамках кримінального провадження було встановлено, що в автоматизовану систему було втручання і так сталось, що усі справи Автомайдану розглядались Кицюком та Царевич”, — написав Р.Маселко.

Як повідомляв УНН, 14 липня 2016 року Вища рада юстиції відкрила дисциплінарну справу стосовно судді Печерського районного суду Києва Віктора Кицюка.

Українські Національні Новини

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