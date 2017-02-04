Утром боевики один раз обстреляли Авдеевку из тяжелого вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Незаконные вооруженные формирования по состоянию на 6 утра сегодняшнего дня только один раз обстреляли Авдеевку, но с применением тяжелого вооружения. Об этом сообщил УНН пресс-офицер сектора "Донецк" Владимир Лазарев.
"Сейчас таких активных обстрелов нет. На 6 утра противник только один раз обстрелял Авдеевку. Было тяжелое вооружение - 122 и 152 мм, минометы, но не было "Градов", - сказал он.
Сейчас, по словам В.Лазарева, обстановка в Авдеевке стабильно контролируется, продолжаются восстановительные работы в городе.
Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки. Из города эвакуированы уже 200 человек.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевкой.
С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.