Вранці бойовики один раз обстріляли Авдіївку з важкого озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Незаконні збройні формування станом на 6 ранку сьогоднішнього дня лише один раз обстріляли Авдіївку, але із застосуванням важкого озброєння. Про це повідомив УНН прес-офіцер сектора “Донецьк” Володимир Лазарєв.
"Наразі таких активних обстрілів немає. На 6 ранку противник лише один раз обстріляв Авдіївку. Було важке озброєння - 122 та 152 мм, міномети, але не було "Градів", - сказав він.
Наразі, за словами В.Лазарєва, обстановка в Авдіївці стабільно-контрольована, тривають відновлювальні роботи у місті.
Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки. З міста евакуйовано вже 200 людей.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. У Радбезі ООН відбулося засідання, де розглянули ситуацію в Україні.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир'я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.
З початку загострення, за даними поліції, надійшли повідомлення про 3 загиблих мирних жителів і 9 поранених цивільних.