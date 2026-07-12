Враг в ночь на 12 июля атаковал Украину 13 ракетами и 115 дронами. Силы ПВО уничтожили 102 цели
Киев • УНН
В ночь на 12 июля Россия атаковала Украину 13 ракетами и 115 дронами. Силы ПВО сбили 7 ракет и 95 беспилотников, атака продолжается.
В ночь на 12 июля российские войска запустили по Украине 13 ракет и 115 беспилотников различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 102 воздушные цели. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает УНН.
Атака началась около 18:00 11 июля. Россия выпустила с южного направления девять управляемых авиационных ракет Х-59/69 и четыре противорадиолокационные ракеты Х-31.
Кроме того, оккупанты применили 115 ударных и разведывательных беспилотников. Среди них были обычные и реактивные Shahed, дроны типов "Гербера", "Италмас" и беспилотники-имитаторы "Пародия".
Дроны запускали из районов российских Курска, Орла, Приморско-Ахтарска и Миллерово, а также из оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.
По состоянию на 08:30 силы ПВО сбили или подавили семь ракет Х-59/69 и 95 российских беспилотников на севере, юге, в центре и на востоке Украины.
В то же время две ракеты Х-59/69 и 19 ударных дронов поразили цели на 12 локациях. Еще в 12 местах зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.
Четыре противорадиолокационные ракеты Х-31 не достигли своих целей. Информацию о последствиях атаки в настоящее время уточняют.
В Воздушных силах подчеркнули, что атака еще продолжается: в воздушном пространстве остаются несколько российских беспилотников. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним
За минувшие сутки на фронте произошло 260 боевых столкновений. Враг применил 8866 дронов-камикадзе и 244 управляемые авиабомбы.