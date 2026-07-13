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The New York Times

Враг начал маскировать взрывчатку под пауэрбанки, смертоносный предмет обнаружили в Херсоне - МВА

Киев • УНН

 • 1666 просмотра

В Херсоне обнаружили взрывоопасные предметы, замаскированные под пауэрбанки. Глава МВА призывает не поднимать незнакомые вещи и немедленно сообщать о подозрительных находках.

Враг начал маскировать взрывчатку под пауэрбанки, смертоносный предмет обнаружили в Херсоне - МВА

Враг начал маскировать взрывоопасные предметы под пауэрбанки. Такую находку обнаружили в Херсоне. Об этом сообщил глава Херсонской МВА Ярослав Шанько, передает УНН.

Расчет простой и циничный – человек может воспринять такой предмет за потерянное зарядное устройство, поднять его или попытаться воспользоваться им. Последствия могут быть фатальными. Призываю каждого и каждую быть максимально внимательными. Не поднимайте незнакомые предметы. Не прикасайтесь к вещам, происхождение которых вам неизвестно. Не пытайтесь самостоятельно их переносить или осматривать 

- сообщил Шанько.

Глава Херсонской МВА, если заметили подозрительный предмет - отойдите на безопасное расстояние, предупредите других людей и немедленно сообщите о находке по телефонам 101 или 102.

Настойчиво прошу родителей поговорить с детьми. Объясните им, что нельзя поднимать никаких найденных на улице вещей, даже если они имеют безопасный или полезный вид. Россия в очередной раз демонстрирует, что ее война направлена против мирного населения. Наша задача – быть максимально осторожными и беречь друг друга 

- резюмировал Шанько.

Оккупанты в Херсонской области маскируют самодельные взрывчатки в упаковке от влажных салфеток09.07.26, 20:56 • 13107 просмотров

Антонина Туманова

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Война в Украине
Херсон