Враг начал маскировать взрывчатку под пауэрбанки, смертоносный предмет обнаружили в Херсоне - МВА

Враг начал маскировать взрывоопасные предметы под пауэрбанки. Такую находку обнаружили в Херсоне. Об этом сообщил глава Херсонской МВА Ярослав Шанько, передает УНН.

Расчет простой и циничный – человек может воспринять такой предмет за потерянное зарядное устройство, поднять его или попытаться воспользоваться им. Последствия могут быть фатальными. Призываю каждого и каждую быть максимально внимательными. Не поднимайте незнакомые предметы. Не прикасайтесь к вещам, происхождение которых вам неизвестно. Не пытайтесь самостоятельно их переносить или осматривать

Глава Херсонской МВА, если заметили подозрительный предмет - отойдите на безопасное расстояние, предупредите других людей и немедленно сообщите о находке по телефонам 101 или 102.

Настойчиво прошу родителей поговорить с детьми. Объясните им, что нельзя поднимать никаких найденных на улице вещей, даже если они имеют безопасный или полезный вид. Россия в очередной раз демонстрирует, что ее война направлена против мирного населения. Наша задача – быть максимально осторожными и беречь друг друга