В течение дня враг обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии и бил БпЛА. В результате российских атак один человек погиб, еще пять ранены, среди них - 13-летний мальчик, передает УНН со ссылкой на председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Больше всего досталось самому Никополю. Там есть погибший. И в целом - пятеро пострадавших. Среди них 13-летний мальчик. В городе произошло несколько возгораний. Со всеми пожарные справились", - сообщил Лысак.

Кроме того, по его словам, повреждены транспортное, коммунальное, два агропредприятия. А еще 23 частных дома, 6 хозяйственных построек, теплицы, здание, которое не эксплуатировалось. 2 гаража разрушены, полтора десятка - разбиты. Избитые авто. Зацепило газопроводы и линии электропередач.

В Червоногригорьевской громаде изуродовано промышленное предприятие. Также громко было и в Марганецкой и Покровской, резюмировал Лысак.

россияне обстреляли Никополь: есть погибший и трое раненых