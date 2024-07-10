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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне обстреляли Никополь: есть погибший и трое раненых

россияне обстреляли Никополь: есть погибший и трое раненых

Киев  •  УНН

10 июля 2024, 06:50  •  6621 просмотра

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62-летний мужчина погиб и еще трое получили ранения, когда российские войска обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области, вызвав пожары и повредив частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.

российские войска ударили из артиллерии по Никополю Днепропетровской области, в результате чего погиб  62-летний мужчина. Еще три человека получили ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН

В Никополе погиб 62-летний мужчина. Еще три человека получили ранения - мужчины и женщина. Это последствия российского артобстрела

- написал Лысак в Telegram.

По его словам, в результате вражеского обстрела в  городе возникло  несколько пожаров. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и авто.

Ночные атаки на Днепропетровщине: загорелся пожар из-за падения обломков и повреждена инфраструктура10 июля 2024, 04:53 • 14239 просмотров

Татьяна Краевская

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