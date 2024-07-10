россияне обстреляли Никополь: есть погибший и трое раненых
Киев • УНН
62-летний мужчина погиб и еще трое получили ранения, когда российские войска обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области, вызвав пожары и повредив частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.
российские войска ударили из артиллерии по Никополю Днепропетровской области, в результате чего погиб 62-летний мужчина. Еще три человека получили ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
В Никополе погиб 62-летний мужчина. Еще три человека получили ранения - мужчины и женщина. Это последствия российского артобстрела
По его словам, в результате вражеского обстрела в городе возникло несколько пожаров. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и авто.
Ночные атаки на Днепропетровщине: загорелся пожар из-за падения обломков и повреждена инфраструктура10 июля 2024, 04:53 • 14239 просмотров