россияне обстреляли Никополь: есть погибший и трое раненых

российские войска ударили из артиллерии по Никополю Днепропетровской области, в результате чего погиб 62-летний мужчина. Еще три человека получили ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

В Никополе погиб 62-летний мужчина. Еще три человека получили ранения - мужчины и женщина. Это последствия российского артобстрела - написал Лысак в Telegram.

По его словам, в результате вражеского обстрела в городе возникло несколько пожаров. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и авто.

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