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ВР предложили рассмотреть вопрос назначения членов комитетов во вторник

ВР предложили рассмотреть вопрос назначения членов комитетов во вторник

Киев • УНН

 • 7246 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Лидер фракции БПП Игорь Грынив настаивает на рассмотрении в Верховной Раде во вторник вопроса о назначении ряда депутатов членами комитетов. Об этом он заявил во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"20 народных депутатов из разных фракций и групп уже очень длительное время ограничены в законодательном праве работы в парламентских комитетах. Просьба этот вопрос рассмотреть уже во вторник и дать возможность депутатам работать в комитетах", - сказал И.Грынив.

Он уточнил, что из этих 20 депутатов 10 являются членами фракции Блока Петра Порошенко.

Лидер фракции также поддержал необходимость рассмотрения законопроектов, которые касаются использования государственных символов и их защиты (№4103 и №4178).

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