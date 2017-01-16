ВР предложили рассмотреть вопрос назначения членов комитетов во вторник
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Лидер фракции БПП Игорь Грынив настаивает на рассмотрении в Верховной Раде во вторник вопроса о назначении ряда депутатов членами комитетов. Об этом он заявил во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"20 народных депутатов из разных фракций и групп уже очень длительное время ограничены в законодательном праве работы в парламентских комитетах. Просьба этот вопрос рассмотреть уже во вторник и дать возможность депутатам работать в комитетах", - сказал И.Грынив.
Он уточнил, что из этих 20 депутатов 10 являются членами фракции Блока Петра Порошенко.
Лидер фракции также поддержал необходимость рассмотрения законопроектов, которые касаются использования государственных символов и их защиты (№4103 и №4178).