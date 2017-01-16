ВР запропонували розглянути питання призначення членів комітетів у вівторок
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Лідер фракції БПП Ігор Гринів наполягає на розгляді у Верховній Раді у вівторок питання щодо призначення низки депутатів членами комітетів. Про це він заявив під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
“20 народних депутатів з різних фракцій і груп вже дуже тривалий час обмежені у законодавчому праві роботи у парламентських комітетах. Прохання це питання розглянути вже у вівторок і дати можливість депутатам працювати у комітетах”, - сказав І.Гринів.
Він уточнив, що з цих 20 депутатів 10 є членами фракції Блоку Петра Порошенка.
Лідер фракції також підтримав необхідність розгляду законопроектів, які стосуються використання державних символів та їхнього захисту (№4103 та №4178).