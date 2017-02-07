ВР приняла заявление относительно российской агрессии (дополнено)

В обращении парламент призвал коллег из иностранных иностранных государств и международные организации осудить Российскую Федерацию за нарушение режима прекращения огня, предусмотренного Минскими договоренностям, умышленное разрушение иррегулярными и регулярными вооруженными формированиями Российской Федерации в Авдеевкн и варварские нападения на объекты, необходимые для выживания гражданского населения.

Также парламентарии обращаются к международным организациям, представителям гражданского общества, правозащитных организаций с призывом расследовать случаи серьезных нарушений международного гуманитарного права в ходе нынешней эскалации вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, в частности возможного совершения военных преступлений и преступлений против человечности.

"Верховная Рада поручает Генеральной прокуратуре Украины направить в Международный уголовный суд материалы и документы, которые свидетельствуют о нарушении международного гуманитарного права во время эскалации вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечается в обращении.

Напомним, украинские парламентарии во главе с председателем ВР Андреем Парубием обратились к парламентам стран-членов Европейского Союза, США, Канады и Японии, а также Европейского парламента с просьбой использовать все имеющиеся механизмы правительственной и межпарламентской дипломатии и усилить давление на официальный Кремль из-за событий в Авдеевке.