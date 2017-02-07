ВР схвалила заяву щодо російської агресії (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Верховна Рада України схвалила звернення до міжнародної спільноти засудження ескалації збройної агресії РФ проти України. За відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
У зверненні парламент закликав колег з іноземних іноземних держав та міжнародні організації засудити Російську Федерацію за порушення режиму припинення вогню, передбаченого Мінськими домовленостями, навмисну руйнацію іррегулярними та регулярними збройними формуваннями Російської Федерації Авдіївки та варварські напади на об’єкти, необхідні для виживання цивільного населення.
Також парламентарі звертаються до міжнародних організацій, представників громадянського суспільства, правозахисних організацій із закликом розслідувати випадки серйозних порушень міжнародного гуманітарного права в ході нинішньої ескалації збройної агресії Російської Федерації проти України, зокрема можливого скоєння воєнних злочинів і злочинів проти людяності.
"Верховна Рада доручає Генеральній прокуратурі України надіслати до Міжнародного кримінального суду матеріали і документи, які свідчать про порушення міжнародного гуманітарного права під час ескалації збройної агресії Російської Федерації", - зазначається у зверненні.
Нагадаємо, українські парламентарі на чолі із головою ВР Андрієм Парубієм звернулись до парламентів країн-членів Європейського Союзу, США, Канади і Японії, а також Європейського Парламенту з проханням використати усі наявні механізми урядової та міжпарламентської дипломатії та посилити тиск на офіційний Кремль через події в Авдіївці.