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ВР рекомендовали принять изменения в Бюджетный кодекс относительно Дорожного фонда

ВР рекомендовали принять изменения в Бюджетный кодекс относительно Дорожного фонда

Киев • УНН

 • 9315 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал решение о принятии во втором чтении и в целом изменения в Бюджетный кодекс о создании Дорожного фонда, но было решено отсрочить вступление в силу этого закона с 2017 на 2018 год. Об этом написал народный депутат Богдан Дубневич на своей странице в Facebook, передает УНН.

"На заседании бюджетного комитета поддержали решение о принятии во втором чтении и в целом изменений в Бюджетный кодекс о создании Дорожного фонда", - сообщил нардеп.

В частности, по его словам, было решено "для недопущения разбалансировки бюджета отсрочить вступление в силу этого закона с 2017 на 2018 год" и предусмотреть переходный период по наполнению Дорожного фонда, где акцизный налог и ввозная пошлина зачисляются в спецфонд госбюджета в 2018 году в размере 50% , а в 2019 году - в размере 75%.

"Для парламентского контроля за распределением средств ГДФ установить, что перечень объектов строительства, реконструкции и ремонта дорог госзначения утверждается Кабмином по согласованию Комитета по вопросам бюджета. Аналогичный перечень по дорогам местного значения утверждается государственными администрациями по представлению службы автомобильных дорог и по согласованию Укравтодора и комитета по вопросам бюджета. Предусмотреть возможность направления не более 20 процентов объема соответствующей субвенции на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах", - добавил Б.Дубневич.

Он также добавил, что это предложение поддержал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Также на заседании был представлен и новый глава Укравтодора Славомир Новак.

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