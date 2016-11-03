ВР рекомендовали принять изменения в Бюджетный кодекс относительно Дорожного фонда

"На заседании бюджетного комитета поддержали решение о принятии во втором чтении и в целом изменений в Бюджетный кодекс о создании Дорожного фонда", - сообщил нардеп.

В частности, по его словам, было решено "для недопущения разбалансировки бюджета отсрочить вступление в силу этого закона с 2017 на 2018 год" и предусмотреть переходный период по наполнению Дорожного фонда, где акцизный налог и ввозная пошлина зачисляются в спецфонд госбюджета в 2018 году в размере 50% , а в 2019 году - в размере 75%.

"Для парламентского контроля за распределением средств ГДФ установить, что перечень объектов строительства, реконструкции и ремонта дорог госзначения утверждается Кабмином по согласованию Комитета по вопросам бюджета. Аналогичный перечень по дорогам местного значения утверждается государственными администрациями по представлению службы автомобильных дорог и по согласованию Укравтодора и комитета по вопросам бюджета. Предусмотреть возможность направления не более 20 процентов объема соответствующей субвенции на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах", - добавил Б.Дубневич.

Он также добавил, что это предложение поддержал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Также на заседании был представлен и новый глава Укравтодора Славомир Новак.