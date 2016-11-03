ВР рекомендували прийняти зміни до Бюджетного кодексу щодо Дорожнього фонду
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав рішення про прийняття у другому читанні та в цілому зміни до Бюджетного кодексу щодо створення Дорожнього фонду, але було вирішено відтермінувати набрання чинності цього закону з 2017 на 2018 рік. Про це написав народний депутат Богдан Дубневич на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"На засіданні бюджетного комітету підтримали рішення про прийняття у другому читанні та в цілому змін до Бюджетного кодексу щодо створення Дорожнього фонду", - повідомив нардеп.
Зокрема, з його слів, було вирішено "для недопущення розбалансування бюджету відтермінувати набрання чинності цього закону з 2017 на 2018 рік" і передбачити перехідний період щодо наповнення Дорожнього фонду, де акцизний податок та ввізне мито зараховуються до спецфонду держбюджету у 2018 році у розмірі 50%, а у 2019 році - у розмірі 75%.
"Для парламентського контролю за розподілом коштів ДДФ встановити, що перелік об'єктів будівництва, реконструкції та ремонту доріг держзначення затверджується Кабміном за погодженням Комітету з питань бюджету. Аналогічний перелік щодо доріг місцевого значення затверджується державними адміністраціями за поданням служби автомобільних доріг та за погодженням Укравтодору та Комітету з питань бюджету. Передбачити можливість спрямування не більше 20 відсотків обсягу відповідної субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах", - додав Б.Дубневич.
Він також додав, що цю пропозицію підтримав міністр інфраструктури Володимир Омелян. Також на засіданні був представлений і новий голова Укравтодору Славомір Новак.