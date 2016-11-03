ВР рекомендували прийняти зміни до Бюджетного кодексу щодо Дорожнього фонду

ukru
Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив
06:00 • 5826 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 30850 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 60491 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 74774 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 144324 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206154 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193226 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212980 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197352 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152916 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
91 %
753 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини

Трамп ввів нові мита для окремих країн: повний список

2 квітня, 20:46 • 8876 перегляди

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 6160 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 5220 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 6916 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 6130 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 5826 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 487585 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 322206 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 384064 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 496280 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126099 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 185562 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128188 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 162821 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186042 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

ВР рекомендували прийняти зміни до Бюджетного кодексу щодо Дорожнього фонду

ВР рекомендували прийняти зміни до Бюджетного кодексу щодо Дорожнього фонду

Київ • УНН

 • 9315 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав рішення про прийняття у другому читанні та в цілому зміни до Бюджетного кодексу щодо створення Дорожнього фонду, але було вирішено відтермінувати набрання чинності цього закону з 2017 на 2018 рік. Про це написав народний депутат Богдан Дубневич на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"На засіданні бюджетного комітету підтримали рішення про прийняття у другому читанні та в цілому змін до Бюджетного кодексу щодо створення Дорожнього фонду", - повідомив нардеп.

Зокрема, з його слів, було вирішено "для недопущення розбалансування бюджету відтермінувати набрання чинності цього закону з 2017 на 2018 рік" і передбачити перехідний період щодо наповнення Дорожнього фонду, де акцизний податок та ввізне мито зараховуються до спецфонду держбюджету у 2018 році у розмірі 50%, а у 2019 році - у розмірі 75%.

"Для парламентського контролю за розподілом коштів ДДФ встановити, що перелік об'єктів будівництва, реконструкції та ремонту доріг держзначення затверджується Кабміном за погодженням Комітету з питань бюджету. Аналогічний перелік щодо доріг місцевого значення затверджується державними адміністраціями за поданням служби автомобільних доріг та за погодженням Укравтодору та Комітету з питань бюджету. Передбачити можливість спрямування не більше 20 відсотків обсягу відповідної субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах", - додав Б.Дубневич.

Він також додав, що цю пропозицію підтримав міністр інфраструктури Володимир Омелян. Також на засіданні був представлений і новий голова Укравтодору Славомір Новак.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Bitcoin
$83,352.70
Золото
$3,154.30
Tesla
$280.94
Brent
$73.05
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$39.75
Ethereum
$1,821.72