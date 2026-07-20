ВОЗ назвала способы снизить риск развития деменции почти на 45%
Киев • УНН
Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по профилактике деменции. Почти 45% риска связаны с факторами, которые человек может изменить, такими как курение и низкая активность.
Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по профилактике деменции, подчеркнув, что почти 45% риска развития этого заболевания связаны с факторами, на которые человек может влиять. Об этом сообщает Yle со ссылкой на ВОЗ, пишет УНН.
Детали
По данным организации, хотя эффективного лечения деменции в настоящее время не существует, здоровый образ жизни может существенно снизить вероятность ее развития.
К факторам риска, которые можно изменить, ВОЗ относит курение, чрезмерное употребление алкоголя, низкую физическую активность, социальную изоляцию и воздействие загрязненного воздуха.
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Помимо соблюдения здорового образа жизни, организация рекомендует поддерживать социальную активность. Новой рекомендацией стало также уменьшение воздействия загрязнения воздуха, которое признано одним из факторов, способных повышать риск развития деменции.
По данным ВОЗ, ежегодно в мире диагностируют почти 10 миллионов новых случаев деменции.
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