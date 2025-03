Вокалист группы Motley Crue сломал ребра при падении со сцены на концерте

Детали

Согласно видео, которое распространил один из фанатов группы, Нил во время исполнения композиции вернулся с гитарой и исполнил несколько шагов в сторону, прежде чем упасть.

Как сообщил зрителям басист Дейна Страм, вокалист “упал и сломал ребра”. По словам Страма, пострадавший после падения некоторое время не мог дышать.

Напомним

В июне 2019 года вокалист и основатель трэш-метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн сообщил, что его планы на гастроли претерпевают существенных изменений в связи с диагностированным у него раком горла.

That explains why I lost track of him in this video. I apparently captured the fall at the end of this clip. Totally agree that he looked great and was singing great. Hope the X-rays are clear and you bounce back quickly @thevinceneil pic.twitter.com/jfWT6c3rVb

— Darrell Jenkins (@bigdoftn) October 16, 2021