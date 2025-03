Вокаліст групи Motley Crue зламав ребра під час падіння зі сцени на концерті

Деталі

Згідно з відео, яке поширив один з фанатів гурту, Ніл під час виконання композиції повернувся з гітарою і виконав кілька кроків убік, перш ніж впасти.

Як повідомив глядачам басист Дейна Страм, вокаліст “впав і зламав ребра”. За словами Страма, потерпілий після падіння деякий час не міг дихати.

Нагадаємо

У червні 2019 року вокаліст та засновник треш-метал-групи Megadeth Дейв Мастейн повідомив, що його плани на гастролі в зазнають істотних змін у зв’язку з діагностованим у нього раком горла.

That explains why I lost track of him in this video. I apparently captured the fall at the end of this clip. Totally agree that he looked great and was singing great. Hope the X-rays are clear and you bounce back quickly @thevinceneil pic.twitter.com/jfWT6c3rVb

— Darrell Jenkins (@bigdoftn) October 16, 2021