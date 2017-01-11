Водители маршруток в Борисполе устроили забастовку
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Борисполе Киевской области водители маршруток устроили забастовку и не выехали на маршруты. Их требования - повышение минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн, передает корреспондент УНН.
Как сообщила представитель автоперевозчиков, водители требуют повышения зарплаты, а также выступают против "сокращений".
"...из-за повышения минималки на перевозчиков увеличилось налоговое давление, поэтому сейчас мы обсуждаем необходимость сокращения работников", - сообщили представители автоперевозчиков.
Сейчас на остановках очереди. Перевозчики проводят переговоры с водителями и пытаются уговорить их выйти на маршруты.