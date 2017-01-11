Водії маршруток у Борисполі влаштували страйк
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Борисполі на Київщині водії маршруток влаштували страйк і не виїхали на маршрути. Їх вимоги - підвищення мінімальної зарплати до 3,2 тис. грн, передає кореспондент УНН.
Як повідомила представник автоперевізників, водії вимагають підвищення зарплати, а також виступають проти "скорочень".
"...через підвищення мінімалки на перевізників збільшився податковий тиск, тож зараз ми обговорюємо необхідність скорочення працівників", - повідомили представники автоперевізників.
Наразі на зупинках зібрались черги. Перевізники проводять перемовини із водіями і намагаються вмовити їх вийти на маршрути.