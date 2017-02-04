Воды в Авдеевке осталось на 3-4 дня - председатель ВГА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Отфильтрованной воды, подаваемой для Авдеевки по центральному водопроводу, осталось на 3-4 дня. Об этом сказал председатель Авдеевской городской военно-гражданской администрации Павел Малыхин, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Как рассказал П.Малихин, воду для Авдеевки по централизованному водопроводу подают по часам, примерно раз в сутки, отфильтрованной воды осталось на 3-4 запуска.
После этого, по словам П.Малихина, питьевой и технической водой жителей города будет обеспечивать Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, председатель Авдеевской администрации подтвердил, что ремонтные работы на поврежденных линиях электропередач продолжаются.
Как отмечается, света пока в городе нет.
По данным ГосЧС, продолжаются работы также и на центральной теплотрассе.
Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе. ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.
С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.