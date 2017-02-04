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Воды в Авдеевке осталось на 3-4 дня - председатель ВГА

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. Отфильтрованной воды, подаваемой для Авдеевки по центральному водопроводу, осталось на 3-4 дня. Об этом сказал председатель Авдеевской городской военно-гражданской администрации Павел Малыхин, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Воды в Авдеевке осталось на 3-4 дня - председатель ВГА

Как рассказал П.Малихин, воду для Авдеевки по централизованному водопроводу подают по часам, примерно раз в сутки, отфильтрованной воды осталось на 3-4 запуска.

После этого, по словам П.Малихина, питьевой и технической водой жителей города будет обеспечивать Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, председатель Авдеевской администрации подтвердил, что ремонтные работы на поврежденных линиях электропередач продолжаются.

Как отмечается, света пока в городе нет.

По данным ГосЧС, продолжаются работы также и на центральной теплотрассе.

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогреваполевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕССШАВеликобританию, КанадуСЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе. ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.

С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.

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