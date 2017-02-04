Води в Авдіївці залишилося на 3-4 дні - голова ВЦА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Відфільтрованої води, яку подають для Авдіївки по центральному водогону, залишилося на 3-4 дні. Про це сказав голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Як розповів П.Малихін, воду для в Авдіївки по централізованому водогону подають по годинах, приблизно раз на добу, відфільтрованої води залишилось на 3-4 запуски.
Після цього, за словами П.Малихіна, питною і технічною водою жителів міста буде забезпечувати Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Окрім того, голова Авдіївської адміністрації підтвердив, що ремонтні роботи на пошкоджених лініях електропередач тривають.
Як зазначається, світла наразі у місті ще немає.
За даними ДСНС, тривають роботи також і на центральній теплотрасі.
Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. У Радбезі ООН відбулося засідання, де розглянули ситуацію в Україні.
З початку загострення, за даними поліції, надійшли повідомлення про 3 загиблих мирних жителів і 9 поранених цивільних.