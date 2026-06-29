Во всех регионах Украины завтра будут действовать отключения электроэнергии
Киев • УНН
Из-за сложной ситуации в энергосистеме и жаркой погоды, 30 июня во всех регионах Украины введут графики почасовых отключений для всех потребителей с 17:00 до 22:00.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме завтра, 30 июня, во всех регионах Украины будут действовать отключения электроэнергии. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.
Детали
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме – завтра, 30 июня, во всех регионах Украины вынужденно будут применяться меры ограничения потребления:
- 17:00 – 22:00 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
- 17:00 –
22:00 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1 очереди).
Причина введения ограничений – значительный рост уровня энергопотребления из-за жаркой погоды.
Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго), резюмировали в Укрэнерго.