На Львовщине сторожа школы подозревают в изнасиловании 13-летней девочки

Во Львовской области взят под стражу без права залога 45-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании ребенка. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, событие произошло в конце июня в одном из сел Стрыйского района. Подозреваемый был знаком с семьей девочки и время от времени помогал ее матери по хозяйству. В тот день ребенок остался один во дворе, когда мать отошла в огород. Именно тогда, по версии следствия, мужчина в нетрезвом состоянии изнасиловал ее. Чтобы ребенок не кричал и н

е звал на помощь, угрожал рассказать все ее одноклассникам. Мать девочки стала свидетелем преступления и обратилась к правоохранителям, после чего мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

При процессуальном руководстве Стрыйской окружной прокуратуры ему сообщено о подозрении в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

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