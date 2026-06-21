Во Львовской области грузовой поезд насмерть сбил 19-летнего парня
Киев • УНН
Грузовой поезд наехал на 19-летнего местного жителя, который лежал на путях. Юноша погиб на месте, полиция открыла уголовное производство.
В Стрыйском районе Львовской области грузовой поезд наехал на 19-летнего юношу. Парень погиб на месте, передает УНН со ссылкой на полицию Львовщины.
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По данным полицейских, смертельный инцидент произошел 20 июня около 16:50 возле города Стрый.
Грузовой поезд наехал на местного жителя, который лежал на путях.
Следователи Стрыйского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним
Ранее мы писали о том, что на железнодорожном вокзале города Вишневое поезд Фастов-Киев сбил 17-летнего парня, который спрыгнул с платформы на пути. От полученных травм юноша погиб.