Во Львове мужчина устроил стрельбу из ружья и угрожал девушке, его задержали - полиция

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Во Львове мужчина устроил стрельбу из ружья, а затем угрожал девушке оружием, его задержали — им оказался 40-летний бывший военный, сообщили в Нацполиции в четверг, пишет УНН.

Детали

Сообщение о том, что во Львове на улице Шевченко неизвестный из ружья произвел около 9 выстрелов в воздух, сел в автомобиль Chrysler Grand Voyager и направился в сторону Яворова, полиция получила 1 июля около 23:30.

"В результате происшествия никто не пострадал, позже поступила информация, что в селе Бирки водитель этого же автомобиля угрожал девушке оружием", — указали в полиции.

Полиция немедленно начала разыскивать стрелка.

"Правоохранители установили личность правонарушителя, которым оказался 40-летний житель Запорожской области, бывший военнослужащий", — указали в полиции.

Через несколько часов полицейские, как указано, его разыскали и задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Во время обыска в автомобиле задержанного полицейские обнаружили и изъяли помповое ружье и патроны к нему", — говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

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