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Ночью снег на улицах Киева убирали почти 250 единиц техники

Ночью снег на улицах Киева убирали почти 250 единиц техники

Киев • УНН

 • 7760 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Ночью 8 января убирали снег с улиц Киева 248 единиц снегоуборочной техники и 23 бригады с ручной уборки. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

"Ночью 8 января 248 единиц снегоуборочной техники и 23 бригады с ручной уборки выполняли работы по очистке улично-дорожной сети города Киева от последствий снегопада", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с низкой температурой воздуха (более 15 градусов мороза) обработка улично-дорожной сети осуществляется песчано-соляной смесью, поскольку соль при таких температурах недостаточно эффективна. Поэтому на проезжих частях отсутствует эффект "быстрого таяния снега".

Также сообщается, что из-за низкой температуры периодически случались случаи поломок снегоуборочной и вспомогательной техники, однако ее оперативно ремонтировали дорожно-эксплуатационные предприятия и запускали снова на линию.

Сегодня днем, 8 января, в Киеве планируют увеличить количество бригад с ручной уборки для очистки остановок общественного транспорта, подходов к подземным и наземным пешеходным переходам, лестничным маршам и тротуарам.

Как сообщал УНН, в Киевской ОГА водителей грузовиков предупредили о возможном ограничении движения в Киевской области.

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