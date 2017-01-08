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Вночі сніг на вулицях Києва прибирали майже 250 одиниць техніки

Вночі сніг на вулицях Києва прибирали майже 250 одиниць техніки

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Уночі 8 січня прибирали сніг з вулиць Києва 248 одиниць снігоприбиральної техніки та 23 бригади з ручного прибирання. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.

“Уночі 8 січня 248 одиниць снігоприбиральної техніки та 23 бригади з ручного прибирання виконували роботи з очищення вулично-дорожньої мережі міста Києва від наслідків снігопаду”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з низькою температурою повітря (понад 15 градусів морозу) обробка вулично-дорожньої мережі здійснюється піщано-соляною сумішшю, оскільки сіль за таких температур недостатньо ефективна. Через це на проїжджих частинах відсутній ефект “швидкого танення снігу”.

Також повідомляється, що через низьку температуру періодично траплялись випадки поломок снігоприбиральної і допоміжної техніки, однак її оперативно ремонтували шляхово-експлуатаційні підприємства та запускали знову на лінію.

Сьогодні вдень, 8 січня, у Києві планують збільшити кількість бригад із ручного прибирання для очищення зупинок громадського транспорту, підходів до підземних та наземних пішохідних переходів, сходових маршів та тротуарів.

Як повідомляв УНН, у Київській ОДА водіїв вантажівок попередили про можливе обмеження руху на Київщині.

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