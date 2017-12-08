В результате столкновений между палестинцами и израильскими войсками пострадало более 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Во время столкновений жителей палестинских территорий с военными Израиля 7 декабря пострадали по меньшей мере 31 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медиков, передает УНН.
В ответ на заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля из северной части сектора Газа в сторону Израиля выпустили несколько ракет.
11 человек были ранены из огнестрельного оружия, еще 20 получили повреждения от резиновых пуль. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Протестующие бросали камни в израильских полицейских и восковых, скандируя: “Смерть Америке! Смерть Трампу!”
Вечером 7 декабря с северной части сектора Газа в сторону Израиля было выпущено несколько ракет. Пострадавших нет.
Ответственность за попытку обстрела взяли на себя боевики “Бригад Насера Салаха ад-Дина”, которые заявили, что это был их “ответ на агрессию в отношении Иерусалима”.
По данным издания, в ответ танки и военно-воздушные силы ЦАХАЛ (армии обороны Израиля) атаковали позиции ХАМАС.
Напомним, лидер движения палестинского сопротивления “Хамас” Исмаил Хания призвал к новой интифаде в четверг, заявив, что решение президента США Дональда Трампа относительно Иерусалима было “объявлением войны против палестинцев”.