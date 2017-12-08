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Внаслідок зіткнень між палестинцями та ізраїльськими військами постраждало більше 30 осіб

Внаслідок зіткнень між палестинцями та ізраїльськими військами постраждало більше 30 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Під час зіткнень жителів палестинських територій з військовими Ізраїлю 7 грудня постраждало щонайменше 31 осіба. Про це повідомляє Reuters з посиланням на медиків, передає УНН

У відповідь на заяву президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю з північної частини сектора Газа в бік Ізраїлю випустили кілька ракет.

11 осіб були поранені з вогнепальної зброї, ще 20 отримали ушкодження від гумових куль. Один з потерпілих знаходиться в критичному стані.

Протестуючі кидали каміння в ізраїльських поліцейських та віскових, скандуючи: “Смерть Америці! Смерть Трампу!”

Увечері 7 грудня з північної частини сектора Газа в бік Ізраїлю було випущено кілька ракет. Потерпілих немає.

Відповідальність за спробу обстрілу взяли на себе бойовики "Бригад Насера ​​Салаха ад-Діна", які заявили, що це був їх "відповідь на агресію щодо Єрусалиму".

За даними видання, у відповідь танки і військово-повітряні сили ЦАХАЛ (армії оборони Ізраїлю) атакували позиції ХАМАС.

Нагадаємо, лідер руху палестинського опору “Хамас” Ісмаїл Ханія закликав до нової інтифади у четвер, заявивши, що рішення президента США Дональда Трампа стосовно Єрусалиму було “оголошенням війни проти палестинців”. 

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