Внаслідок зіткнень між палестинцями та ізраїльськими військами постраждало більше 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Під час зіткнень жителів палестинських територій з військовими Ізраїлю 7 грудня постраждало щонайменше 31 осіба. Про це повідомляє Reuters з посиланням на медиків, передає УНН.
У відповідь на заяву президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю з північної частини сектора Газа в бік Ізраїлю випустили кілька ракет.
11 осіб були поранені з вогнепальної зброї, ще 20 отримали ушкодження від гумових куль. Один з потерпілих знаходиться в критичному стані.
Протестуючі кидали каміння в ізраїльських поліцейських та віскових, скандуючи: “Смерть Америці! Смерть Трампу!”
Увечері 7 грудня з північної частини сектора Газа в бік Ізраїлю було випущено кілька ракет. Потерпілих немає.
Відповідальність за спробу обстрілу взяли на себе бойовики "Бригад Насера Салаха ад-Діна", які заявили, що це був їх "відповідь на агресію щодо Єрусалиму".
За даними видання, у відповідь танки і військово-повітряні сили ЦАХАЛ (армії оборони Ізраїлю) атакували позиції ХАМАС.
Нагадаємо, лідер руху палестинського опору “Хамас” Ісмаїл Ханія закликав до нової інтифади у четвер, заявивши, що рішення президента США Дональда Трампа стосовно Єрусалиму було “оголошенням війни проти палестинців”.