В результате взрыва в Турции погиб человек, еще 30 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. По меньшей мере один человек погиб и 30 получили ранения в результате мощного взрыва у полицейского здания в Диярбакыре. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Вероятной причиной взрыва местные власти назвала заминированный автомобиль.
Напомним, взрыв произошел около 8 утра по местному времени у здания, что используется спецназовцами.
В результате взрыва также повреждены близлежащие автомобили и помещения.
Взрыв произошел после того, как в ночь на пятницу были задержаны несколько депутатов от Демократической партии народов (ДПН), которые не явились для дачи показаний в рамках расследования для борьбы с терроризмом, сообщили источники в сфере безопасности.