В результате взрыва в Турции погиб человек, еще 30 ранены

Вероятной причиной взрыва местные власти назвала заминированный автомобиль.

Напомним, взрыв произошел около 8 утра по местному времени у здания, что используется спецназовцами.

В результате взрыва также повреждены близлежащие автомобили и помещения.

Взрыв произошел после того, как в ночь на пятницу были задержаны несколько депутатов от Демократической партии народов (ДПН), которые не явились для дачи показаний в рамках расследования для борьбы с терроризмом, сообщили источники в сфере безопасности.