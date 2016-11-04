Внаслідок вибуху у Туреччині загинула людина, ще 30 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Щонайменше одна людина загинула і 30 отримали поранення внаслідок потужного вибуху біля поліцейської будівлі у Діярбакирі. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
Ймовірною причиною вибуху місцева влада назвала замінований автомобіль.
Нагадаємо, вибух стався близько 8 ранку за місцевим часом біля будівлі, що використовується спецпризначенцями.
У результаті вибуху також пошкоджені довколишні автомобілі і приміщення.
Вибух стався після того, як в ніч на п'ятницю було затримано кількох депутатів від Демократичної партії народів (ДПН), які не з'явилися для дачі показань у рамках розслідування для боротьби з тероризмом, повідомили джерела у сфері безпеки.