Внаслідок вибуху у Туреччині загинула людина, ще 30 поранені

Ймовірною причиною вибуху місцева влада назвала замінований автомобіль.

Нагадаємо, вибух стався близько 8 ранку за місцевим часом біля будівлі, що використовується спецпризначенцями.

У результаті вибуху також пошкоджені довколишні автомобілі і приміщення.

Вибух стався після того, як в ніч на п'ятницю було затримано кількох депутатів від Демократичної партії народів (ДПН), які не з'явилися для дачі показань у рамках розслідування для боротьби з тероризмом, повідомили джерела у сфері безпеки.