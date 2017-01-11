В результате обстрелов боевиков в Луганской области погиб военнослужащий
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Луганской области в результате обстрелов боевиков один украинский военнослужащий погиб, другой получил ранения. Об этом сообщил заместитель главы облгосадминистрации Юрий Клименко, передает УНН.
По данным ведомства, по позициям сил АТО вблизи сел Новозвановка и Троицкое Попаснянского района российско-террористические войска шесть раз открывали огонь из 82-мм минометов, установок разминирования УР-83П, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В то же время, в направлении пгт Станица Луганская противник дважды применил подствольные гранатометы и стрелковое оружие.