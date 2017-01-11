Внаслідок обстрілів бойовиків на Луганщині загинув військовослужбовець
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На Луганщині внаслідок обстрілів бойовиків один український військовослужбовець загинув, інший зазнав поранень. Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко, передає УНН.
За даними відомства, по позиціях сил АТО поблизу сіл Новозванівка та Троїцьке Попаснянського району російсько-терористичні війська шість разів відкривали вогонь з 82-мм мінометів, установок розмінування УР-83П, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Водночас, у напрямку смт Станиця Луганська противник двічі застосував підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.