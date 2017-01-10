В результате обстрелов боевиков в Луганской области ранен военнослужащий
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. За прошедшие сутки и после полуночи российско-оккупационные войска 12 раз били вдоль линии разграничения, один военнослужащий ранен. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА на своей странице в Facebook, передает УНН.
По словам заместителя главы Луганской облгосадминистрации Юрия Клименко, по укреплениям украинских военнослужащих вблизи сел Троицкое и Новозвановка Попаснянского района 10 раз открывался огонь с использованием 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых управляемых ракет, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. В результате обстрела один военнослужащий получил ранения.
В частности, по позициям сил АТО возле села Сизое Станично-Луганского района применялись реактивные системы залпового огня "Град". А в направлении пгт Станица Луганская открывался огонь из противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.