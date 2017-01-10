Внаслідок обстрілів бойовиків на Луганщині поранено військовослужбовця

За словами заступника голови Луганської облдержадміністрації Юрія Клименка, по укріпленнях українських військовослужбовців поблизу сіл Троїцьке і Новозванівка Попаснянського району 10 разів відкривався вогонь із використанням 120-мм і 82-мм мінометів, протитанкових керованих ракет, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. У результаті обстрілу один військовослужбовець зазнав поранень.

Зокрема, по позиціях сил АТО поблизу села Сизе Станично-Луганського району застосовувалися реактивні системи залпового вогню “Град”. А у напрямку смт Станиця Луганська відкривався вогонь з протитанкових та підствольних гранатометів і стрілецької зброї.