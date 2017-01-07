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В результате непогоды на трассах Одесской области образовались пробки

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 января. УНН. Вследствие снежной бури на трассах в Одесской области образовались заторы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС Украины.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

В результате ухудшения погодных условий (снег, метель, порывы ветра 20-25 м/с) 6 января на участке автодороги М-15 Одесса - Рени в Измаильском районе, и участках дорог местного значения Килийского и Раздельнянского районов Одесской области зафиксировано осложнения движения транспорта и образования автомобильных пробок в которых попало около 60 транспортных средств.

С целью ликвидации заторов и расчистки дорог на указанных участках привлечено 15 ед. техники и 34 чел., в том числе от ГосЧС 9 ед. тех. и 25 чел.

Напомним, для обеспечения проезда на дорогах общего пользования государственного значения в Украине сейчас работает 1 тыс. 258 единиц техники и 1 тыс. 698 дорожников.

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