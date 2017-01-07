Внаслідок негоди на трасах Одещини утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Внаслідок снігової бурі на трасах в Одеській області утворилися затори. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС України.
До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.
Внаслідок погіршення погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру 20-25 м/с) 6 січня на ділянці автодороги М—15 Одеса — Рені в Ізмаїльському районі, та ділянках доріг місцевого значення Кілійського та Роздільнянського районів Одеської області зафіксовано ускладнення руху транспорту та утворення автомобільних заторів до яких потрапило близько 60 транспортних засобів.
З метою ліквідації заторів та розчистки доріг на зазначених ділянках залучено 15 од. техніки та 34 чол., у тому числі від ДСНС 9 од. тех. та 25 чол.
Нагадаємо, для забезпечення проїзду на дорогах загального користування державного значення в Україні наразі працює 1 тис. 258 одиниць техніки та 1 тис. 698 дорожників.