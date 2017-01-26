В результате нападения на авто охранной фирмы в Днепре погиб человек, еще двое ранены

Информация о стрельбе поступила в полицию вечером 25 января 2017 года. Граждане сообщили, что на улице Академика Макарова неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли автомобиль охранной фирмы, есть пострадавшие.

Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили автомобиль охранной фирмы, в котором находился мужчина и двое раненых охранников в бронежилетах. В результате нападения мужчина погиб на месте, а охранники получили тяжелые телесные повреждения. Их доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь. Сейчас состояние раненых стабильное.

Было установлено, что нападавшие забрали сумку с крупной суммой денег, которая принадлежала погибшему. Мужчина занимался предпринимательской деятельностью. Ранее на него уже совершали разбойное нападение, поэтому в течение 2-х лет он пользовался услугами охранной фирмы, сотрудники которой каждый день сопровождали его до места работы и места жительства.

Сразу после совершения преступления по области был объявлен план "Перехват". Сейчас поиски злоумышленников продолжаются. Полиция принимает все необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления подозреваемых в совершении убийства.

По данному факту в Соборном отделении полиции открыто уголовное производство по п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.