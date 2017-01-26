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Внаслідок нападу на авто охоронної фірми у Дніпрі загинув чоловік, ще двоє поранені

Внаслідок нападу на авто охоронної фірми у Дніпрі загинув чоловік, ще двоє поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. У Дніпрі невідомі здійснили понад 30 пострілів по автомобілю охоронної фірми, в результаті події загинув підприємець, ще двоє охоронців з вогнепальними пораненнями різних частин тіла були доставлені до лікарні. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Інформація про стрілянину надійшла до поліції ввечері 25 січня 2017 року. Громадяни повідомили, що на вулиці Академіка Лазаряна невідомі особи з вогнепальної зброї розстріляли автомобіль охоронної фірми, є постраждалі.

Виїхавши на місце події, поліцейські виявили автомобіль охоронної фірми, в якому знаходився чоловік та двоє поранених охоронців в бронежилетах. В результаті нападу чоловік загинув на місці, а охоронці отримали тяжкі тілесні ушкодження. Їх доставили до лікарні, де їм була надана медична допомога. Наразі стан поранених стабільний.

Було встановлено, що нападники забрали сумку з великою сумою грошей, яка належала загиблому. Чоловік займався підприємницькою діяльністю. Раніше на нього вже скоювали розбійний напад, тож впродовж 2-х років він користувався послугами охоронної фірми, працівники якої кожного дня супроводжували його до місця роботи та місця проживання.

Одразу після скоєння злочину по області було оголошено план “Перехват”. Наразі пошуки зловмисників тривають. Поліція вживає всі необхідні оперативно-розшукові заходи для встановлення підозрюваних у скоєнні вбивства.

За цим фактом у Соборному відділенні поліції відкрите кримінальне провадження за п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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