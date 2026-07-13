Власти РФ подтвердили массированную атаку БПЛА на Подмосковье и сообщили о жертвах
Киев • УНН
В Московской области в результате атаки беспилотников погибли три человека, еще пятеро ранены. За ночь над регионом сбили и подавили 81 БПЛА.
В Московской области в результате атаки беспилотников погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает BBC со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева, пишет УНН.
Детали
По словам губернатора, все трое погибших находились в поселке Пионерский муниципального округа Истра. Там также пострадали еще три человека, а после удара загорелись пять частных домов.
В течение ночи над территорией региона было сбито и подавлен 81 БПЛА
В Солнечногорске беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. По данным российских властей, ранения получили два человека, в здании повреждены окна.
Кроме того, в селе Бабкино Истринского округа повреждены два частных дома, а в Можайске – карниз и два окна одного из зданий. Ранее украинские и российские Telegram-каналы публиковали фото и видео взрывов и разрушений в Подмосковье.
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