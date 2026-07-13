Власти РФ подтвердили массированную атаку БПЛА на Подмосковье и сообщили о жертвах

В Московской области в результате атаки беспилотников погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает BBC со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева, пишет УНН.

По словам губернатора, все трое погибших находились в поселке Пионерский муниципального округа Истра. Там также пострадали еще три человека, а после удара загорелись пять частных домов.

В течение ночи над территорией региона было сбито и подавлен 81 БПЛА