OSINT-анализ подтвердил пожар на нефтебазе после ночной атаки в Ставропольском крае
Киев • УНН
Анализ видео очевидцев подтвердил пожар на нефтебазе в хуторе Вязники после ночной атаки. Это уже вторая атака на нефтебазу в этом районе за неделю.
OSINT-анализ видео и фотографий очевидцев подтвердил, что после ночной атаки на хуторе Вязники Ставропольского края РФ пожар вспыхнул именно на территории нефтебазы. Об этом сообщает ASTRA, пишет УНН.
Детали
В ночь на 13 июля местные жители сообщили о взрывах и сильном пожаре. Впоследствии губернатор Ставропольского края подтвердил, что возгорание произошло на территории промышленной зоны в хуторе Вязники Шпаковского округа.
По результатам геолокации и анализа опубликованных очевидцами кадров, ASTRA установила, что горит нефтебаза, расположенная вблизи железнодорожного пути в хуторе Вязники. Отмечается, что видео были сняты из Ставрополя.
Это уже вторая нефтебаза в Вязниках, которая оказалась под атакой в течение последней недели. В 1,2 км от объекта, где сейчас продолжается пожар, расположена еще одна нефтебаза, которую, по данным ASTRA, украинские беспилотники атаковали в ночь на 9 июля.
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