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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Власти Киева подготовили 21 новогодне-рождественское мероприятие в столице

Киев • УНН

 • 6969 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В рамках общегородских новогодних и рождественских мероприятий Киевская городская государственная администрация подготовила 21 уникальное новогоднее мероприятие для жителей Киева. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Власти Киева подготовили 21 новогодне-рождественское мероприятие в столице

"В рамках общегородских мероприятий мы подготовили 21 интересное достаточно уникальное новогоднее мероприятие. У нас в этом году несколько важных локаций, Контрактовая и Почтовая площади, новинками является то, что у нас будут фотозоны на Крещатике и на Почтовой площади. Новогодние мероприятия будут проходить в центральном ландшафтном парке возле Мариинского парка, а также на Певческом поле будет много мероприятий ", - рассказала Г.Старостенко.

Как сообщал УНН, в столице начались подготовительные работы к установке главной елки страны .

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