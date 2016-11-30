Власти Киева подготовили 21 новогодне-рождественское мероприятие в столице

"В рамках общегородских мероприятий мы подготовили 21 интересное достаточно уникальное новогоднее мероприятие. У нас в этом году несколько важных локаций, Контрактовая и Почтовая площади, новинками является то, что у нас будут фотозоны на Крещатике и на Почтовой площади. Новогодние мероприятия будут проходить в центральном ландшафтном парке возле Мариинского парка, а также на Певческом поле будет много мероприятий ", - рассказала Г.Старостенко.

Как сообщал УНН, в столице начались подготовительные работы к установке главной елки страны .