Влада Києва підготувала 21 новорічно-різдвяний захід у столиці

"У рамках загальноміських заходів ми підготували 21 цікавий досить унікальний новорічний захід. У нас цього річ декілька важливих локацій, Контрактова і Поштова площі, новинками є те, що в нас будуть фотозони на Хрещатику та на Поштовій площі. Новорічні заходи будуть відбуватися в центральному ландшафтному парку біля Маріїнського парку, також на Співочому полі буде багато заходів”, - розповіла Г.Старостенко.

Як повідомляв УНН, у столиці розпочалися підготовчі роботи до встановлення головної ялинки країни.