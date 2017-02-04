Власть Франции определила национальность участника инцидента возле Лувра
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Мужчина, который пытался напасть в Лувре 3 февраля - гражданин Египта. Об этом сообщила французская власть, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Его имя пока не разглашается.
29-летний мужчина приехал в Париж из Дубая 26 января по туристической визе, которую выдали на один месяц, рассказал на пресс-конференции прокурор Франсуа Молен. Полиция пытается выяснить, злоумышленник действовал в одиночку или имел инструкции от кого-то, добавил он.
Нападающего серьезно ранили сотрудники полиции. Один из полицейских получил незначительные ранения.
В момент нападения в Лувре находились сотни посетителей.
Президент Франции Франсуа Олланд подчеркнул профессионализм полицейских, которые дали отпор нападающему.
По данным прокуратуры, у египтянина не было с собой документов. Источники в египетских службах безопасности сообщили, что обнаружили личность нападавшего. По предварительной информации молодой человек прибыл во французскую столицу, поселился в восьмом округе и купил два мачете в магазине с оружием.
По словам прокурора Ф.Молена, в 10 утра по местному времени 3 февраля египтянин появился у входа в Лувр с двумя мачете.
Затем он напал на двух полицейских, выкрикивая "Аллах акбар".
Те открыли огонь, нападающего тяжело ранили, сейчас он находится в больнице под охраной.
После терактов в Париже в ноябре 2015 года во Франции многие объекты охраняются не только полицией, но и военными.
В декабре 2016 года парламент проголосовал за продление режима чрезвычайного положения в стране до 15 июля 2017 года.