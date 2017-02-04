Власть Франции определила национальность участника инцидента возле Лувра

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 4730 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

08:53 • 22345 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 98592 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 34937 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 94003 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 153917 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 149084 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153176 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159245 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167824 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.4м/с
41%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 48416 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 46061 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 49156 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 43948 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 46307 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 4908 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 47387 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 98720 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 229677 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 282830 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 6030 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 41309 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 40597 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 54231 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 75602 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Власть Франции определила национальность участника инцидента возле Лувра

Киев • УНН

 • 8628 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Мужчина, который пытался напасть в Лувре 3 февраля - гражданин Египта. Об этом сообщила французская власть, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Власть Франции определила национальность участника инцидента возле Лувра

Его имя пока не разглашается.

29-летний мужчина приехал в Париж из Дубая 26 января по туристической визе, которую выдали на один месяц, рассказал на пресс-конференции прокурор Франсуа Молен. Полиция пытается выяснить, злоумышленник действовал в одиночку или имел инструкции от кого-то, добавил он.

Нападающего серьезно ранили сотрудники полиции. Один из полицейских получил незначительные ранения.

В момент нападения в Лувре находились сотни посетителей.

Президент Франции Франсуа Олланд подчеркнул профессионализм полицейских, которые дали отпор нападающему.

По данным прокуратуры, у египтянина не было с собой документов. Источники в египетских службах безопасности сообщили, что обнаружили личность нападавшего. По предварительной информации молодой человек прибыл во французскую столицу, поселился в восьмом округе и купил два мачете в магазине с оружием.

По словам прокурора Ф.Молена, в 10 утра по местному времени 3 февраля египтянин появился у входа в Лувр с двумя мачете.

Затем он напал на двух полицейских, выкрикивая "Аллах акбар".

Те открыли огонь, нападающего тяжело ранили, сейчас он находится в больнице под охраной.

После терактов в Париже в ноябре 2015 года во Франции многие объекты охраняются не только полицией, но и военными.

В декабре 2016 года парламент проголосовал за продление режима чрезвычайного положения в стране до 15 июля 2017 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.30
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18