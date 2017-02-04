Влада Франції визначила національність учасника інциденту біля Лувру
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Чоловік, який намагався здійснити напад у Луврі 3 лютого - громадянин Єгипту. Про це повідомила французька влада, передає УНН з посиланням на ВВС.
Його ім'я доки не розголошують.
29-річний чоловік приїхав до Парижа з Дубая 26 січня по туристичній візі, яку видали на один місяць, розповів на прес-конференції прокурор Франсуа Молен. Поліція намагається з'ясувати, чи зловмисник діяв самостійно або чи мав інструкції від когось, додав він.
Нападника серйозно поранили співробітники поліції. Один із поліцейських отримав незначні поранення.
У момент нападу в Луврі перебували сотні відвідувачів.
Президент Франції Франсуа Олланд підкреслив професіоналізм поліцейських, які дали відсіч нападнику.
За даними прокуратури, у єгиптянина не було із собою документів. Джерела в єгипетських службах безпеки повідомили, що виявили особу нападника. За попередньою інформацією молодий чоловік прибув до французької столиці, оселився у восьмому окрузі й купив два мачете в магазині зі зброєю.
За словами прокурора Ф.Молена, о 10 ранку за місцевим часом 3 лютого єгиптянин з'явився біля входу в Лувр із двома мачете.
Потім він напав на двох поліцейських, вигукуючи "Аллах акбар".
Ті відкрили вогонь, нападника важко поранили, зараз він перебуває в лікарні під охороною.
Після терактів у Парижі в листопаді 2015 року багато об'єктів у Франції охороняють не тільки поліцією, але і військовими.
У грудні 2016 року парламент проголосував за продовження режиму надзвичайного стану в країні до 15 липня 2017 року.